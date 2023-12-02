Что ждет Лазарева после пропаганды ЛГБТ*: заявление адвоката

Вердикт назвали предупреждением для самого артиста

Сергей Лазарев угодил в грандиозный скандал. Его имя было упомянуто в деле по пропаганде ЛГБТ* спустя сутки после принятия движения экстремистским и запрета его деятельности.

Еще в сентябре клип российского исполнителя на песню "Так красиво" показали на музыкальном телеканале AIVA – вскоре и началось судебное разбирательство. В видеоряде, где две женские руки трогают друг друга, усмотрели намек на нетрадиционные сексуальные отношения. Организация получила штраф в полмиллиона рублей, указывает телеканал "360".

На этом фоне поклонники стали переживать, что ждет Сергея Лазарева после инцидента с пропагандой ЛГБТ*. Клип был снят в 2017-ом году, когда в России не было такого строгого отношения к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Ответ на этот вопрос дал звездный адвокат Сергей Жорин.

Правозащитник уверен, что в ближайшее время количество дел по аналогичным статьям будет расти, поскольку при появлении новой нормы необходимо формировать судебную практику. Жорин допускает, что штраф для телеканала мог быть выписан не только потому, что там показали двух девушек – отчасти это можно расценивать и как предупреждение для самого артиста.

"Сергей Лазарев, как известно, приверженец неоднозначных семейных ценностей. Хотя я не считаю, что ему есть чего бояться", – заявил он.

По словам адвоката, в российском шоу-бизнесе есть много людей, которые предпочитают однополые отношения, но власти стараются закрывать на это глаза.

* движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена