У победителя "Голоса" арестовали все счета из-за несуществующей квартиры

У победителя "Голоса" арестовали все счета из-за несуществующей квартиры
Дмитрий Нагиев. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Артист оказался в беде

Даниил Плужников стал знаменитым после участия в "Голосе". Однако карьере музыканта помешали важные дела.

Плужников, страдающий от псевдоахондроплазии (генетического нарушения роста тканей), получил в благодарность от мэра Сочи еще семь лет назад однокомнатную квартиру в центре Сочи. На тот момент "подарок" еще только строили.

Позднее местные власти решили, что жилище не слишком вместительное для большой семьи – так у музыканта появилась "двушка". Строили ее несколько лет – а семью певца все кормили обещаниями о том, что скоро все появится. В ситуацию вновь вмешался мэр – и застройщик, наконец, передал Плужникову ключи от квартиры.

Поступивший в московское музучилище Даня уже решил продать квартиру, чтобы купить квартиру в столице. Все деньги от сделки пустили на первоначальный взнос. К Дане переехали родители – один он, все-таки, жить не может, так как нуждается в постоянной помощи. Берегли каждую копейку. За два года сын перенес более десятка операций. 

И тут произошло нечто непонятное: в 2023 году счета Плужникова и его родителей арестовали из-за долгов по ЖКУ на 120 тыс. рублей. На "Госуслугах" Ирине, матери певца, пришло уведомление об аресте авто и всех банковских карт. Деньги требуют за первую квартиру – проданную в Сочи. Но там семья никогда не жила, да и ни разу эту квартиру не видела.

"Проверила через Росреестр, она даже не числится на мне или на Дане. Из недвижимости у нас только ипотечная квартира в Москве", – рассказала мать артиста.

Для Плужниковых 120 тысяч – весьма приличная сумма. Все средства идут на лечение сына. Но ни сочинская мэрия, ни местная ЖК не реагирует на проблему.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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