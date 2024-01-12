Внезапная смерть бывшей жены Толстого: причина, последние новости 12 января

Внезапная смерть бывшей жены Толстого: причина, последние новости 12 января
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Что известно о гибели женщины – в материале "Утро.ру"

В минувшую среду в московской квартире в Потаповском переулке было найдено тело женщины средних лет. Позже оказалось, что оно принадлежит бывшей жене вице-спикера ГД Петра Толстого Дарье. Они были в браке 24 года, но после взросления дочери приняли решение развестись. "Утро.ру" собрало все подробности внезапной смерти известного телеведущего и политика.

Как узнали о смерти бывшей жены Толстого

Первая новость о кончине 54-летней Дарьи появилась в соцсетях. Об этом написала ее подруга – член Союза художников России Ольга Мотовилова-Комова, передает RT

"Она невероятно стильная и красивая женщина была, хорошо владела французским языком, могла свободно переводить, очень любила Петю и свою дочь Сашу", – писала она.

Позже новость о случившейся трагедии подтвердил и сам Петр Толстой, который сообщил, что последние дни провел вместе с бывшей супругой. Рядом с ними была и их общая дочь Александра.

Причины смерти бывшей жены Толстого

Друзья и родственники рассказали, что Дарья скончалась от онкологии, с которой боролась последние несколько лет, указывает "Радио 1". У нее была опухоль мозга, женщина часто жаловалась на головные боли. За несколько дней до кончины к ней приезжала скорая, но от госпитализации пациентка отказалась.

Петр Толстой подтвердил, что его бывшая супруга страдала от рака. 

Когда и где похоронят бывшую жену Толстого

Источники, близкие к семье, утверждают, что похоронить Дарью решили 12 января в Храме Девяти Мучеников Кизических. На церемонии прощания приглашены все родственники, близкие, друзья и коллеги, которые хотят поддержать Петра Толстого и его дочь в трудный момент.

Как Петр Толстой познакомился с бывшей женой

Дарья и Петр Толстые завели романтические отношения еще в студентчестве. Они вдвоем учились в МГУ. Его избранница собиралась стать лингвистом, а Толстой – журналистом. Как только они завершили обучение, сразу же сыграли свадьбу. Долгое время у пары не было детей – дочь Саша была долгожданным ребенком, который появился на свет спустя восемь лет их совместной жизни.

Источник: Утро.ру

Собирающаяся в Россию Лазарева* высказалась: "Всех накажем, бойтесь!"

Артистка претендует на роль лидера русофобов

Пугачева отвернулась от Киркорова после "голой вечеринки"

Примадонна не поможет бывшему мужу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей