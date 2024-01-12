Внезапная смерть бывшей жены Толстого: причина, последние новости 12 января

Что известно о гибели женщины – в материале "Утро.ру"

В минувшую среду в московской квартире в Потаповском переулке было найдено тело женщины средних лет. Позже оказалось, что оно принадлежит бывшей жене вице-спикера ГД Петра Толстого Дарье. Они были в браке 24 года, но после взросления дочери приняли решение развестись. "Утро.ру" собрало все подробности внезапной смерти известного телеведущего и политика.

Как узнали о смерти бывшей жены Толстого

Первая новость о кончине 54-летней Дарьи появилась в соцсетях. Об этом написала ее подруга – член Союза художников России Ольга Мотовилова-Комова, передает RT.

"Она невероятно стильная и красивая женщина была, хорошо владела французским языком, могла свободно переводить, очень любила Петю и свою дочь Сашу", – писала она.

Позже новость о случившейся трагедии подтвердил и сам Петр Толстой, который сообщил, что последние дни провел вместе с бывшей супругой. Рядом с ними была и их общая дочь Александра.

Причины смерти бывшей жены Толстого

Друзья и родственники рассказали, что Дарья скончалась от онкологии, с которой боролась последние несколько лет, указывает "Радио 1". У нее была опухоль мозга, женщина часто жаловалась на головные боли. За несколько дней до кончины к ней приезжала скорая, но от госпитализации пациентка отказалась.

Петр Толстой подтвердил, что его бывшая супруга страдала от рака.

Когда и где похоронят бывшую жену Толстого

Источники, близкие к семье, утверждают, что похоронить Дарью решили 12 января в Храме Девяти Мучеников Кизических. На церемонии прощания приглашены все родственники, близкие, друзья и коллеги, которые хотят поддержать Петра Толстого и его дочь в трудный момент.

Как Петр Толстой познакомился с бывшей женой

Дарья и Петр Толстые завели романтические отношения еще в студентчестве. Они вдвоем учились в МГУ. Его избранница собиралась стать лингвистом, а Толстой – журналистом. Как только они завершили обучение, сразу же сыграли свадьбу. Долгое время у пары не было детей – дочь Саша была долгожданным ребенком, который появился на свет спустя восемь лет их совместной жизни.