Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"

Очередная трагедия расстроила россиян

И снова в прессе появились печальные новости. Сообщается, что свой земной путь завершил популярный российский артист Александр Саюталин.



Любимца публики не стало на 61-м году, отмечает телеканал "360". Его уход – большая трагедия для отечественного кинематографа.



Как напоминает телеканал RT, широкому зрителю скончавшийся артист больше всего запомнился по ролям в телесериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".



Также ранее стало известно о смерти вокалиста рок-группы Markscheider Kunst Сергея Ефременко. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

