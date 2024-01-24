Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"

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И снова в прессе появились печальные новости. Сообщается, что свой земной путь завершил популярный российский артист Александр Саюталин.
Любимца публики не стало на 61-м году, отмечает телеканал "360". Его уход – большая трагедия для отечественного кинематографа.
Как напоминает телеканал RT, широкому зрителю скончавшийся артист больше всего запомнился по ролям в телесериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".
Также ранее стало известно о смерти вокалиста рок-группы Markscheider Kunst Сергея Ефременко. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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