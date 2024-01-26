Скончался народный артист России

Звезды не стало на 85-м году

В прессе появились печальные новости о смерти известного культурного деятеля. Несколько дней назад прервался земной путь народного артиста Евгения Бикташева.

Как сообщает телеканал "360", покойному было 84 года. Артист внес большой вклад в развитие культурной сферы Татарстана.

Смерть выдающегося артиста очень расстроила его многочисленных поклонников. Представители властей также выразили свои соболезнования, добавляет телеканал RT.

Ранее стало известно о смерти легенды команды КВН "Одесские джентльмены" Евгения Хаита. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Министерство культуры Саратовской области ✓ Надежный источник

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