Московский фестиваль кино открылся в Таиланде

Жаркая страна всегда с особой теплотой относилась к России

Накануне, 30 января, в культурной сфере произошло знаменательное событие. В популярной курортной стране Таиланд стартовал Московский фестиваль кино. Мероприятие проходит в столичном городе Бангкок, отмечает телеканал "360".

В рамках кинофестиваля будут показаны пять картин, среди которых нашумевшая космическая драма "Вызов", а также "Сердце Пармы" и другие популярные фильмы, сообщает телеканал RT.

К слову, на днях в сфере мирового кинематографа произошла страшная трагедия. Скончалась главная муза легендарного режиссера Федерико Феллини, актриса Сандра Мило. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковья сегодня".

Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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