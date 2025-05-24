Кардашьян пошла к психологу из-за поведения бывшего мужа Канье Уэста

Модель в шоке от заявлений артиста о связи со своим кузеном

На фоне скандального поведения бывшего мужа Ким Кардашьян возобновила сессии со своим психотерапевтом. Знаменитость находится в крайне тяжелом состоянии – буквально в одном шаге от слома.

Ранее Канье Уэст вызвал недовольство общественности своими антисемитскими постами в социальных сетях, устно напал на Кардашьян и даже обвинил ее в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

"Ким играет лучше всех в своей жизни, сохраняя улыбку на лице во время всего этого, потому что правда в том, что она в отчаянии. Она переживает ад", – говорят источники.

В особенности модель была в шоке от признания, что у Канье была сексуальная связь со своим кузеном до 14-летнего возраста. Она не хочет, чтобы эта информация дошла до их совместных детей и не верит, что ее бывший сейчас находится в здравом уме.

При этом Кардашьян ощущает себя совершенно беспомощной, поскольку у нее нет никакой возможности отправить рэпера в клинику для лечения или терапии. Ей приходится наблюдать за тем, как Канье все сильней спускается на дно и тянет ее за собой.