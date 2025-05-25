Погребняк рассказала о методе "обмана желудка" ради похудения

Знаменитость раскрыла, как ей удается поддерживать стройность

Блогер Мария Погребняк давно известна своей стройной фигурой. Несмотря на рождение четырех детей, знаменитость смогла сохранить подтянутый живот и размер одежды XS. По ее словам, в этом помогает небольшой секрет – метод "обмана желудка".

Погребняк рассказала, что когда-то она часто страдала от чувства голода вскоре после обеда. Она наращивала порции, за которыми следовало чувство вины. Но со временем Мария научилась есть немного, сейчас ее отношения с едой совсем другие.

В первую очередь блогер заменила тарелки на голубое блюдце, поскольку этот цвет подавляет аппетит. Это также помогло ей обмануть мозг, поскольку еды стало меньше, а выглядело при этом как полностью забитая тарелка.

"Мы едим глазами, а не желудком! Разрешите себе есть все, что хочется, но только в пределах этой мини-порции", – отметила она.

Погребняк указал, что важно наслаждаться вкусом и не объедаться. Также нужно смаковать каждый кусочек, поскольку важно не то, что человек ест, а как.