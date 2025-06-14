Эксперт оценила отношения в семье Макарских

Многие россияне увидели в артисте настоящего тирана

На фоне неожиданно всплывшего в Сети интервью Антона и Виктории Макарских публика стала критиковать отношение актера к своей супруге. Публика обвиняет его в абьюзе, тотальном контроле и психологических издевательствах над возлюбленной. Сваха Анна Осипова рассказала, что думает об этом союзе.

По словам эксперта, если пара так долго находится вместе, то, вероятно, они смогли заполнить пустоты друг друга, наполнили жизнь новыми смыслами. Тем не менее, у Антона, судя по поведению, действительно есть проблемы – он компенсирует свое внутреннее беспокойство за счет других.

"Жить с таким человеком крайне сложно, так как все время находишься в режиме ожиданий новых претензий и указаний, как правильно, а как неправильно", – говорит она.

Тем не менее, для Виктории в этих отношениях самой важной целью стало материнство, поэтому все остальное меркло на фоне ее главной мечты. Ее не смутило нарушение личных границ, нереализованность в профессии и другие проблемы. Также Осипова отметила, что Макарская, несмотря на сложности в характере супруга, на несчастную женщину не похожа.