Российский певец заявил, что потусторонние силы помогли ему стать звездой

Российский певец заявил, что потусторонние силы помогли ему стать звездой
Егор Крид. Фото: соцсети
Исполнитель рассказал о роли необъяснимого в его жизни

Кумир молодежи Егор Крид признался, что в его жизни случилась мистическая ситуация, которая повлияла на выбор профессии. В беседе с журналистами артист вспомнил странный вечер в Пензе. В этом городе он жил до начала карьеры.

Артист рассказал, что сидел за компьютером, когда во всем районе внезапно отключился свет. Встав из-за стола, он подошел к окну и заметил, как улица погрузилась во мрак. В этот момент неожиданно послышалась необычная мелодия, как будто кто-то играл на пианино снаружи.

На следующий день его товарищ подтвердил, что тоже слышал мелодичные звуки. Более того, он повел будущую звезду в заброшенное здание, где в пыльной комнате стояло покрытое паутиной пианино. По словам друга, местные жители нередко слышали музыку из этого дома и считали, что там обитают призраки.

Парень признался, что это событие произвело на него сильное впечатление. После этой встречи с необъяснимым у него появилось внутреннее стремление заняться музыкой.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

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