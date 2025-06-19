Известная юмористка рассказала об оскорблениях от россиян

Известная юмористка рассказала об оскорблениях от россиян
Фото: соцсети
Публика не в восторге, что девушка смогла покорить столицу

Популярная в России комик Варвара Щербакова рассказала, что некоторые жители ее родного города относятся к ней с нескрываемым пренебрежением. Народ ругает ее за то, что она решила перебраться из Хабаровска в Москву. Часть людей даже опускается до прямых оскорблений.

Щербакова поделилась, что многим не понравились ее слова о городе – в некоторых своих публичных заявлениях она называла его провинциальным. За это она неоднократно получала критику в социальных сетях.

"Говорить о том, что мы гниды и крысы, которые бегут с корабля... ну Бога ради, говорить можно все, что угодно. Просто у меня были мечты, были цели и мне этого хотелось", – рассказала юмористка.

По словам знаменитости, люди, которые обрушивают на нее свой негатив, попросту ей завидуют. Она полагает, что многие жители Хабаровска тоже хотели переехать в столицу и быть успешными, но свою возможность упустили.

Источник: соцсети

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