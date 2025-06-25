Пельша возмутил выпад Рогозина в адрес КВНщиков

Ведущий отказался вставать на сторону чиновника

Сенатор Дмитрий Рогозин, пообещавший отправить молодых участников КВН на фронт за шутку о своей персоне, столкнулся с резкой критикой общественности. В частности против его позиции высказался Валдис Пельш, который полагает, что чиновник обладает слишком обостренным восприятием.

При этом ведущий отметил, что у каждого человека свои границы в юморе. Если Рогозину просто не понравилась шутка, то, по его мнению, он мог просто об этом сказать, а не начинать угрожать юмористам.

"Думаю, что его фраза о том, что ребят надо отправить на СВО – тоже является некой шуткой. Вопрос: насколько она удачная. Мне не кажется удачной. Вряд ли вы найдете во мне человека, который будет на стороне Рогозина в данной истории", – сказал он.

Сам Рогозин после возмущений общественности объяснил, что не намерен задействовать свои ресурсы, чтобы отправить КВНщиков в военкомат. По его словам, комики совершенно не интересуют его из-за их "интеллектуальной незрелости", поэтому и на фронте они окажутся бесполезными.

Напомним, во время недавнего эфира на "Первом канале" одна из команд пошутила, что "космос на телку не меняют" и якобы эта мудрость была прописана в докторской диссертации бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.