Рецедив рака мозга: что происходит с актером "Полицейского с Рублевки"

Знаменитость старается не унывать и продолжает лечение

Актер Роман Попов, который известен публике по своим комедийным ролям в различных сериалах, в том числе популярном "Полицейском с Рублевки", признался, что несколько лет назад у него обнаружили рак мозга. Однако знаменитость не сдается: он не только ведет борьбу с недугом, но также продолжает работать. Хотя его состояние оставляет желать лучшего.

По словам Попова, опухоль дала неприятное осложнение – теперь у него не видит правый глаз. Тем не менее, сдаваться он не намерен.

"Впереди химия. Поборемся! До химиотерапии я точно снимаюсь. Надеюсь, что зритель ничего не заметит", – говорит артист.

В 2018-м году у актера впервые нашли болезнь. Тогда ему пришлось пройти химиотерапию в первый раз и сделать операцию. Рак удалось победить, но не так давно он вернулся.

Выздоровления Романа ждут не только коллеги и поклонники, но также и семья. Артист женат, у него есть трое детей – две дочки и сын. Самая младшая дочка появилась на свет, когда знаменитость боролся с онкологией в первый раз.