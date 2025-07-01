Известная актриса раскритиковала свадьбу Безоса и Санчес в Венеции

Роскошное мероприятие вызвало шквал общественного недовольства

Голливудская актриса Шарлиз Терон высмеяла свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчез, на которую пригласили практически всех мировых звезд. Во время благотворительного мероприятия в поддержку Африки она высказалась о том, что ее на торжестве видеть не захотели.

"Думаю, мы, возможно, единственные, кто не получил приглашения на свадьбу Безоса. Но это нормально, потому что они отстой, а мы крутые", – сказала артистка.

Вместе с этим ее поддержали присутствующие в зале люди, которые послали миллиардеров с их роскошной свадьбой на три буквы.

Напомним, торжество Санчез и Безоса раскритиковали активисты и общественность из-за показной роскоши. Недовольны также остались венецианцы, которых возмутило, что богачи решили эксплуатировать их родной город ради своих излишеств. Известно, что, помимо Терон, на мероприятие не попала и Кетти Пэрри, которая недавно летала с невестой в космос. При этом ее уже почти бывший супруг оказался в числе гостей и активно флиртовал с местными красавицами.