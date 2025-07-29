Ожидаются тысячи фанатов: озвучен сценарий похорон Оззи Осборна

Ожидаются тысячи фанатов: озвучен сценарий похорон Оззи Осборна
Фото: wikimedia.org
Артист мечтал уйти из жизни также ярко, как ее прожил

В среду, 30 июля, в Бирмингеме пройдут похороны легенды металла Оззи Осборна. Спустя неделю родственникам и властям наконец удалось согласовать сценарий прощания с артистом, на которое, по предварительным оценкам, приедут тысячи поклонников. 

СМИ сообщают, что с полудня по городу начнет курсировать катафалк с телом знаменитости. В траурном кортеже также будут следовать члены его семьи, которые проводят основателя Black Sabbath в последний путь. Во время процессии будут играть музыканты.

Мэр Бирмингема Зафар Икбал утверждает, что город организует прощание с Озборном на достойном уровне – как и положено настоящей рок-звезде. Однако церемонию полностью оплатили родные звезды. Из-за шествия несколько улиц перекроют, а автобусные и трамвайные маршруты будут изменены.

Известно, что Оззи не хотел, чтобы поклонники в этот день грустили – он утверждал, что его похороны должны стать моментом не для прощания, а поводом сказать "спасибо". 

Источник: Комсомольская правда

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