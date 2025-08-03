Огромное достоинство: всплыл интимный факт о новом избраннике Памелы Андерсон

Огромное достоинство: всплыл интимный факт о новом избраннике Памелы Андерсон
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Артист по молодости впечатлял девушек своим обнаженным видом

После того, как стало известно о служебном романе между Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном, всплыл один пикантный факт об актере. СМИ напомнили, что некоторое время назад его бывшая возлюбленная модель Дженис Дикинсон откровенничала о размерах достоинства звезды "Голого пистолета 2".

Дикинсон встречалась с Нисоном в молодые годы еще до того, как он стал популярным. Как-то раз она призналась, что в жизни не видела большего пениса, чем был у актера, сравнив его с бутылкой воды, которая выпала из штанов.

"Я проглотила язык, когда это увидела. Я была так потрясена. И это было задолго до того, как он стал знаменитым", – вспоминала модель.

По ее словам, в интимной жизни эта особенность не давала ему выдающихся навыхов. Напротив, после проведенной ночи с Нисоном она себя чувствовала как после пластической операции на интимном органе.

Роман Дикинсон с артистом не был продолжительным, они встречались пару раз в то время, когда модель была замужем, но испытывала трудности в браке. После этого Лиам женился на актрисе Наташе Ричардсон, с которой был вместе с 1993 по 2009 года пока она не погибла после несчастного случая.

Источник: Radar Online

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