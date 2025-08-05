Сын Осборна рассказал о плохих отношениях с непубличной сестрой

Сын Осборна рассказал о плохих отношениях с непубличной сестрой
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Девушка несколько лет назад ушла из семьи

Джек Осборн признался, что его отношения со старшей сестрой Эйми, которая родилась во втором браке знаменитого отца, оставляют желать лучшего. Наследница рок-музыканта впервые за долгое время появилась на публике во время похорон в Бирмингеме.

Несколько лет назад Эйми отказалась сниматься в реалити "Семейка Осборнов" и уехала из отчего дома в 16 лет. По словам брата, она хотела стать музыкантом и до сих пор занимается написанием песен.

"У нас не очень хорошие отношения, она первая вам об этом скажет, так что это не секрет", – сказал Джек.

Известно, что Эйми также не ладит со своей сестрой Келли. Но, несмотря на семейные трудности, наследница музыканта все же приняла участие в траурной процессии вместе со всеми. На кадрах, появившихся в СМИ, она выглядела убитой горем, хотя и держалась поодаль от своих родственников.

Говоря о причинах проблем в отношениях со старшей сестрой, Келли Осборн однажды призналась, что они попросту смотрят на мир по-разному и не понимают друг друга.

Источник: Daily Mail

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