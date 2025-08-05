Сын Осборна рассказал о плохих отношениях с непубличной сестрой

Девушка несколько лет назад ушла из семьи

Джек Осборн признался, что его отношения со старшей сестрой Эйми, которая родилась во втором браке знаменитого отца, оставляют желать лучшего. Наследница рок-музыканта впервые за долгое время появилась на публике во время похорон в Бирмингеме.

Несколько лет назад Эйми отказалась сниматься в реалити "Семейка Осборнов" и уехала из отчего дома в 16 лет. По словам брата, она хотела стать музыкантом и до сих пор занимается написанием песен.

"У нас не очень хорошие отношения, она первая вам об этом скажет, так что это не секрет", – сказал Джек.

Известно, что Эйми также не ладит со своей сестрой Келли. Но, несмотря на семейные трудности, наследница музыканта все же приняла участие в траурной процессии вместе со всеми. На кадрах, появившихся в СМИ, она выглядела убитой горем, хотя и держалась поодаль от своих родственников.

Говоря о причинах проблем в отношениях со старшей сестрой, Келли Осборн однажды призналась, что они попросту смотрят на мир по-разному и не понимают друг друга.