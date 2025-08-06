Спустя 64 года версию о причинах смерти Мэрлин Монро решили пересмотреть

Судмедэксперт подозревает, что стал пешкой в сложной игре

Смерть Мэрлин Монро даже спустя несколько десятков лет остается окутана тайной, что порождает массу теорий заговора и догадок. Томас Ногучи, который занимался вскрытием тела легендарной актрисы, впервые решил рассказать правду, что именно происходило во время экспертизы.

Специалист вспомнил, что в описании следствия указывалось наличие пустого флакона от сильного снотворного рядом с кроватью покойной. Также там был отчасти опустошенная коробка от седативного средства. Она лежала полностью обнаженной, лицом вниз и с вытянутой рукой на телефоне. Сообщалось, что до этого артистка общалась со своим психиатром и была очень подавлена.

Однако при осмотре желудка Монро эксперт не нашел никаких визуальных признаков таблеток, что стало для него сюрпризом. Он собрал кал, мочу и кровь для анализа, и уже практически был уверен, что причиной смерти стало самоубийство. Результаты токсикологической экспертизы подтвердили, что в организме звезды была превышена критическая доза препаратов.

При этом токсиколог, который проводил анализ, сразу же избавился от всех заборов и органов. Ногучи подозревал, что в деле может быть что-то не так – не исключено, что к смерти Монро могла привести инъекция, а не прием таблеток. Но изучить это уже было невозможно. Вместо этого он начал подозревать, что его, неопытного специалиста, не просто так поставили на это вскрытие.

"Он не мог избавиться от чувства тревоги, которое преследовало его с самого начала. Была ли вероятность, что ее убили? Был ли он пешкой в заговоре?" – пишет Daily Mail.

По его мнению, главный судмедэксперт вряд ли бы упустил возможность провести анализ тела Мерлин Монро, ведь она была самой известной женщиной в мире. И даже спустя столько лет этот вопрос не дает ему покоя, передает женский журнал "Клео.ру".