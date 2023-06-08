Популярный курорт закрыл доступ российским туристам к известным местам

Граждан фактически лишили прямого доступа к популярным достопримечательностям

Власти Египта разработали новую инициативу относительно правил посещения популярных достопримечательностей, которые косвенно заденут туристов из России. В рамках программы по цифровизации покупку билетов на топовые места решили ограничить картами, за наличные деньги сделать это будет невозможно.

Для россиян эта мера станет ударом, поскольку после ухода Visa и Master Card российские платежные системы там не принимают. Есть небольшая надежда, что будет работать карта UnionPay, выпущенная российским банком, но гарантий этого нет.

Туроператоры рассказали, что за наличку нельзя посетить район пирамид Гизы, цитадель Салах ад-Дина аль-Айюби в Каире, храм Ком-Омбо в Верхнем Египте, храм Эдфу и другие популярные места. При этом есть несколько вариантов, при которых российские туристы смогут приобрести билет.

К примеру, туркомпании могут самостоятельно покупать билеты для организованных групп. Второй вариант – гид или туроператор может купить билет с египетской карты. И третий – приобрести все онлайн на сайте Центра по продаже билетов.

Несмотря на сложности при покупке билетов, россияне спокойно смогут приобрести сувениры и сделать покупки в магазинах около достопримечательностей с помощью наличной валюты.