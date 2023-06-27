"Охренели вконец": цены на российских курортах шокировали народ

"Охренели вконец": цены на российских курортах шокировали народ
Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
На рынках стоимость продуктов резко возросла

Курортный сезон в самом разгаре, поэтому многие сейчас отдыхают в Краснодарском крае. Жители центрального и северного регионов особенно любят посещать южные рынки, поскольку, как правило, цены разительно отличаются от тех, к которым привыкли у себя дома, в лучшую сторону. Однако в этот раз многие из отдыхающих оказались неприятно удивлены.

К примеру, один из туристов побывал на рынке в Анапе и остался невероятно возмущен ценами на фрукты, овощи и рыбу. Черешню там продавали по 400 рублей за кило, персики сравнялись с помидорами – 250 рублей. Приобрести картошку можно и вовсе за 120 рублей килограмм. 

Дороже всего оказалась рыба. Стоимость воблы составила 1,5 тыс рублей, а морепродукты продавались по 5,3 тысячи руб.

Подобные расценки шокировали народ. В комментариях люди заявили, что в Краснодарском крае вне курортной зоны цены в 2-3 раза меньше.

"Охренели вконец. Где губернатор?", "У нас в Сибири дешевле черешня, абрикос, малина, клубника, помидоры из Азербайджана", "Я лучше в Турцию поеду отдыхать", – написали россияне в соцсетях.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Мы уходим": какими были последние слова пассажиров затонувшего "Титана"

Экипаж не терял духа

Раскрыта неожиданная реакция россиян на мятеж

Многие решили не отменять запланированный отпуск

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей