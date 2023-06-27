"Охренели вконец": цены на российских курортах шокировали народ

На рынках стоимость продуктов резко возросла

Курортный сезон в самом разгаре, поэтому многие сейчас отдыхают в Краснодарском крае. Жители центрального и северного регионов особенно любят посещать южные рынки, поскольку, как правило, цены разительно отличаются от тех, к которым привыкли у себя дома, в лучшую сторону. Однако в этот раз многие из отдыхающих оказались неприятно удивлены.

К примеру, один из туристов побывал на рынке в Анапе и остался невероятно возмущен ценами на фрукты, овощи и рыбу. Черешню там продавали по 400 рублей за кило, персики сравнялись с помидорами – 250 рублей. Приобрести картошку можно и вовсе за 120 рублей килограмм.

Дороже всего оказалась рыба. Стоимость воблы составила 1,5 тыс рублей, а морепродукты продавались по 5,3 тысячи руб.

Подобные расценки шокировали народ. В комментариях люди заявили, что в Краснодарском крае вне курортной зоны цены в 2-3 раза меньше.

"Охренели вконец. Где губернатор?", "У нас в Сибири дешевле черешня, абрикос, малина, клубника, помидоры из Азербайджана", "Я лучше в Турцию поеду отдыхать", – написали россияне в соцсетях.