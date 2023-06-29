Россия нашла лазейку для массового приезда туристов в страну

Первые потоки иностранцев ожидаются уже в июле

После ухода из страны платежных систем Visa и MasterCard туристическая отрасль столкнулась с серьезными трудностями. Иностранцам стало сложнее приезжать в страну и расплачиваться за проживание и питание. Однако российским властям удалось найти простую лазейку, которая поможет в перспективе вернуть массовые потоки туристов.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что к концу года планируется запуск виртуальной карты "Мир", которую смогут оформить иностранцы перед прибытием в страну в удаленном формате. Так они получат возможность оплачивать туры, а после прибытия им выдадут реальную карту.

"Рассчитываем, что уже в четвёртом квартале такая возможность появится", – заявил министр.

Пока ожидается приток туристов из Ирана. Как передает "Пятый канал", открытие безвиза между странами планируется с июля.