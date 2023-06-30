Россияне отказываются от поездок в "недружественные" страны

Россияне отказываются от поездок в "недружественные" страны
Фото: unsplash.com
Многие предпочитают Европе Азию

Летний отпуск большинство российских граждан решили провести в странах СНГ. Всего такой выбор сделали порядка 51% туристов. Остальные решили отправиться в государства Азии и Европы.

Аналитики зафиксировали повышение спроса на поездки в Китай. Из-за отмены ковидных ограничений и возобновления выдачи виз произошел всплеск бронирований в десятки раз. Также в списке популярных направлений Индонезия, Тайланд и ОАЭ, сообщает Радио 1. Остальную часть составляют страны, которые российские власти признали "недружественными".

К примеру, часть россиян сделали выбор в пользу отдыха в Южной Корее и Японии. Самыми востребованными европейскими направлениями стали Италия, Франция и Испания, куда относительно несложно оформить визы. Хотя эксперты отмечают, что доля бронирований снизилась на 8% – до 16%. 

Средняя суточная стоимость проживания за рубежом для россиян выросла на 16% по сравнению с прошлым годом. Сейчас эта сумма составляет около 8 тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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