Россияне столкнулись с трудностями при отбытии из страны

Россияне столкнулись с трудностями при отбытии из страны
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Когда получится решить проблему не сообщается

В период отпусков в аэропорте Шеремерьево возникли трудности с обработкой багажа. Всего на данный момент "зависло" примерно 600 чемоданов, с которыми сотрудники не могут ничего поделать, сообщает Baza.

Пассажиров придется отправлять в путешествие без багажа – все сумки передавать придется только после урегулирования проблемы, но когда это произойдет неизвестно.

Аналогичная проблема была в конце июня, когда из-за сбоя в программе не получилось отправить 800 чемоданов. Тогда программа не работала более пяти часов.

Источник: Baza ✓ Надежный источник
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