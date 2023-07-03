Россияне столкнулись с трудностями при отбытии из страны

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В период отпусков в аэропорте Шеремерьево возникли трудности с обработкой багажа. Всего на данный момент "зависло" примерно 600 чемоданов, с которыми сотрудники не могут ничего поделать, сообщает Baza.
Пассажиров придется отправлять в путешествие без багажа – все сумки передавать придется только после урегулирования проблемы, но когда это произойдет неизвестно.
Аналогичная проблема была в конце июня, когда из-за сбоя в программе не получилось отправить 800 чемоданов. Тогда программа не работала более пяти часов.
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