Россияне столкнулись с трудностями при отбытии из страны

Когда получится решить проблему не сообщается

В период отпусков в аэропорте Шеремерьево возникли трудности с обработкой багажа. Всего на данный момент "зависло" примерно 600 чемоданов, с которыми сотрудники не могут ничего поделать, сообщает Baza.

Пассажиров придется отправлять в путешествие без багажа – все сумки передавать придется только после урегулирования проблемы, но когда это произойдет неизвестно.

Аналогичная проблема была в конце июня, когда из-за сбоя в программе не получилось отправить 800 чемоданов. Тогда программа не работала более пяти часов.