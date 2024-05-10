Путешественник раскрыл отличия россиянок от жительниц Новой Зеландии

Путешественник раскрыл отличия россиянок от жительниц Новой Зеландии
Фото: freepik.com
Разный культурный код у представительниц обеих стран бросается в глаза

Автор канала "Делайчехочешь" в "Дзен" рассказал, в чем заключаются главные различия между россиянками и жительницами Новой Зеландии. Он отметил, что во многом на поведение женщин в этой стране влияет то, что их меньше, чем мужчин.

По словам путешественника, для новозеландских дам огромное значение имеют самостоятельность, карьера и стремление к независимости. Поэтому часто местные мужчины берут на себя заботу о доме и детях. Даже декретный отпуск не всегда является исключительно женской прерогативой.

Для россиянок, напротив, семья и муж часто занимают центральное значение в жизни. Их не так сильно интересуют карьера и независимость, как организация домашнего быта. Если в России распадается брак, то дети, как правило, остаются с матерью. В Новой Зеландии ситуация часто складывается иначе.

Очень сильно женщины из разных стран отличаются и внешне. Например, новозеландские жительницы редко ходят накрашенными и на каблуках, почти не красят волосы, ногти, не следят за своим весом.

"Их стиль ограничивается комфортной одеждой, шлепками, а порой, и вообще без обуви, девушки пренебрегают существованием женских сумок, и носят телефон в руках или в кармане, и совсем не следят за модой", – поделился турист.

При этом он призвал не относится категорично к различиям между женщинами различных наций, поскольку каждая из них уникальна.

Источник: Дзен ✓ Надежный источник

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