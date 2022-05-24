Лондон и Вильнюс собирают союзников

Великобритания поддержала план Литвы по спецоперации, направленной на деблокаду портов в Одессе. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Лондон готов вместе с союзниками создать военно-морскую коалицию, которая прорвет российскую блокаду и защитит перевозку грузов с украинским зерном. Полный план действий британские солдаты уже согласовывают с литовскими, французскими, турецкими и американскими коллегами, передает Общественная служба новостей. Полагают, что к операции может присоединиться Египет, чья экономика остро переживает нехватку зерновых культур.

По данным The Times, коалиция будет стремиться прорвать российскую блокаду за несколько недель, предоставив "защитный коридор" из Одессы через Босфор.

"Времени очень и очень мало. Мы приближаемся к новому урожаю, и нет другого практического пути экспорта зерна", – объяснила решение глава британского МИД Лиз Трасс.

В Латвии отметили, что если западные страны не пойдут на этот шаг, то Украина не сможет импортировать 80 млн тонн пшеницы, в которой остро нуждаются страны в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии – в противном случае им придется платить за зерно огромные деньги. При этом, отметил литовский глава МИД Габриэлюс Ландсбергис, НАТО в операции не должно играть никакой роли.

Согласно плану, коалиция намеревается получить разрешение на проход по Босфору у Турции, разминировать территорию вокруг порта в Одессе и предоставить Украине ракеты большой дальности для сдерживания России "в попытках саботировать зеленый коридор", пишет RT.