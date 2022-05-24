Глава Чечни посоветовал не затягивать с решением

Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил, что украинские военные массово разочаровываются в службе в интересах собственной страны. Он напомнил в своем Telegram, что у них еще остался выбор из двух вариантов.

Кадыров написал, что российская сторона неоднократно призывала их сложить оружие и сдаться добровольно. Все попытки сопротивления, по его словам, бессмысленны, поскольку "победа России неизбежна".

"Потому как мы боремся за правое дело, за свободу и мир без национализма в Донбассе и на всей Украине", – пояснил он.

Глава Чечни отметил, что у солдат ВСУ есть и второй выбор – если они не сложат оружие, то "билет в один конец им обеспечен". Кадыров посоветовал им не затягивать с решением поскольку, по его словам, российская армия крайне быстро продвигается в своем освобождении украинских территорий.

Многие на Украине, считает он, отказываются воевать за интересы "марионеточного государства", поскольку "осознали его истинную сущность". Молодых людей, которые никогда не воевали до этого, выставляют на фронт в качестве пушечного мяса – погибшие среди украинских солдат исчисляются тысячами, а раненых еще больше. Кадыров подчеркнул, что все происходит ради "сохранения теплего кресла Зеленского и всей остальной погани".