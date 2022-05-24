Более допустимый для сторон из них только один

Российский политолог Андрей Кортунов полагает, что в противостоянии России и Украины – это фундаментальное столкновение двух обществ и образов мышления. Своим мнением он поделился с британским изданием The Economist.

Он полагает, что спецоперация – это не борьба за территории. В основе лежит столкновение двух разных способов организации политической и общественной жизни стран. Киев старается приблизиться к либеральным ценностям, а Москва, напротив, последние годы решительно от них отдаляется. Кортунков отмечает, что с 1991 года на Украине поменялось шесть президентов, а в России – три, и все были тщательно отобраны своими предшественниками.

"Ставки в текущем конфликте вряд ли могли быть выше. Речь идет о будущем международной системы и о будущем мирового порядка", – пишет эксперт.

По его словам, спецоперация может завершиться по трем сценариям. Первый предполагает проигрыш Кремля. Тогда началось бы возрождение однополярности, сопротивление оказывал бы Китай. Россия в мировой политике стала бы "незавершенным делом" для многих на Западе. Это позволило бы "приручить" страну, а после с легкостью решить проблему с Пекином – и тогда, так называемый, "конец истории".

Второй вариант – незавершенный, но взаимоприемлемый политический компромисс. Столкновение России с Украиной продолжилось бы, но менее ожесточенно. Затем мог последовать компромисс России с Западом, который привел бы к договоренностям Запада с Китаем. В итоге это спровоцировало бы глобальное реформирование мирового порядка.

Последний вариант – если никаких договоренностей достигнуто не будет. Витки эскалации будут происходить постоянно, что приведет к упадку в глобальных и региональных международных институтах. На фоне стремительной гонки вооружений они могут и вовсе рухнуть. В предстоящие годы мир окутает хаос.

Эксперт отмечает, что сделать точный прогноз на будущее сейчас нельзя из-за сильного влияния различных пееременных, однако наиболее удачным в сложившейся ситуации он считает второй, компромиссный вариант завершения боевых действий.