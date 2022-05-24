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Во время обследования территории "Азовстали" саперы МЧС ДНР пострадали четыре сапера, проводившие работы по разминированию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
ЧП произошло на открытой территории завода. Состояние одного сотрудника МЧС тяжелое, его прооперировали. Двоих госпитализировали в удовлетворительном состоянии, еще один находится на амбулаторном лечении, сообщает телеканал "360".
Ранее саперам удалось обезвредить более сотни миль, оставленных украинскими солдатами на "Азовстали".
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