Во время разминирования "Азовстали" произошло ЧП

Во время разминирования "Азовстали" произошло ЧП
Фото: V Ictor/XinHua/www.globallookpress.com
Один человек находится в тяжелом состоянии

Во время обследования территории "Азовстали" саперы МЧС ДНР пострадали четыре сапера, проводившие работы по разминированию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

ЧП произошло на открытой территории завода. Состояние одного сотрудника МЧС тяжелое, его прооперировали. Двоих госпитализировали в удовлетворительном состоянии, еще один находится на амбулаторном лечении, сообщает телеканал "360"

Ранее саперам удалось обезвредить более сотни миль, оставленных украинскими солдатами на "Азовстали". 

Источник: МЧС ДНР ✓ Надежный источник
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