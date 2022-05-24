Близится переломный момент спецоперации

Военный эксперт Виктор Баранец рассказал, что будут делать российские солдаты после того, как произойдет переломный момент во всей спецоперации на Донбассе – полное освобождение региона. По его словам, на этом командование не остановится.

Сейчас, указал он, самая горячая точка – это Северодонецк. Там идут ожесточенные бои, и российская армия возмет город в ближайшее время. Украинская сторона активно сопротивляется, поскольку старается не допустить, чтобы замкнулся гигантский донецкий котел, в котором закроют около 90 тысяч военных ВСУ.

Баранец считает, что сейчас ВС РФ стараются раскрошить котел на мелкие части, делая все, чтобы солдаты противника сдались. Основная задача на данный момент перед ними – покончить с 90-тысячной группировкой. Это, по его мнению, повлечет за собой переломный и решающий момент спецоперации.

Куда именно дальше решит двигаться командование он не знает. В беседе с "Радио 1" Баранец предположил, что следующими направлениями могут стать сторона Киева и Харькова, либо Николаевка и Одесская область.

"Второе для меня чрезвычайно любопытно, поскольку почти что рядом с Одесской областью расположено Приднестровье, которое спит и видит себя в составе Российской Федерации", – подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что сейчас на "Азовстали" российские военные проводят операции по расчистке территории. Он указал, что следователи собирают доказательства для проведения военного трибунала над плененными украинскими солдатами.