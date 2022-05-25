Глава Чечни призвал поляков извиниться

Рамзан Кадыров в своем Telegram сообщил, что российские войска вошли в Лисичанск и практически подобрались к Северодонецку. Он указал, что украинские солдаты несут потери и у них паника. После этого Украина для него "закрытый вопрос", теперь ему интересна Польша.

Глава Чечни задался вопросом, чего добивается европейское государство своими действиями.

"После Украины, если будет команда, мы за шесть секунд покажем, на что вы способны", – заявил он.

Политик призвал Варшаву забрать оружие и наемников с украинской территории, а после официально попросить извинений за инцидент с российским послом, которого облили красной краской 9 Мая украинские беженцы. Кадыров пообещал, что Россия это так просто не оставит.

По его словам, польские власти начали "нехорошие игры играть с нашим государством". Сейчас все "больные шизифренией стараются обвинить во всем нашего президента", указал он, однако сейчас у Владимира Путина рейтинг доверия в стране "до 90%".