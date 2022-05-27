Другим путем сделать это крайне сложно

Заявления о дефиците зерна во всем мире – лишь предлог для западных стран, которые просят доступа к портам Одессы. На деле они хотят получить новый и простой путь для отправки партии вооружения на Украину, считает военный эксперт Константин Сивков.

Благодаря этому крупные корабли смогут войти в украинские порты, чтобы доставить тяжелую технику и оружие. Сейчас коммуникация через европейскую территорию затруднена, поэтому европейцы пытаются прибегнуть к хитрости.

"Вывоз зерна – это сопутствующее. Россия делала поставки в Европу в достаточном количестве, но они договор разорвали. Вот и вся игра", – заявил эксперт в беседе с URA.RU.

Сивков уверяет, что российская сторона выход кораблей не блокировала. Напротив, ВС РФ они мешают вести обстрел, поскольку ударной волной может задеть иностранное судно или что-то на него упасть – скандала не избежать. Выходить, по его словам, не давали украинцы, которым это выгодно.

Эксперт полагает, что вывезя зерно Европа совершит грабеж Украины, поскольку в таком случае местным жителям ничего не останется.