Москва готовит ужасающий ответ на "победу" Киева в конфликте - СМИ

Москва готовит ужасающий ответ на "победу" Киева в конфликте - СМИ
Фото: pixabay.com
Украинцы могут совершить роковую ошибку, которая погубит всю страну

Новые завоевания в ходе наступления ВСУ, вероятно, вызывают головокружение у украинской власти – в Киеве только и звучат разговоры о приближении "победы" в конфликте. Однако Зеленский и его представители до сих пор не очертили ее примерные границы, пишет обозреватель The Atlantic Эллиот Акерман. Он указал, что в подобной ситуации очень легко на эмоциях совершить неверный шаг. И если на Украине будут нереалистично амбициозны, это приведет к "ужасному" ответу со стороны России. 

Журналист пишет, что украинские власти говорят исключительно о победе, от них невозможно услышать размышления о консенсусе. Тем не менее, многовероятно именно это станет ключевой темой в ближайшее время. 

"Выигранная битва может оказаться столь же опасной, как и проигранная битва, особенно когда успех побуждает военных и политических лидеров изменить масштабы войны", – приводит перевод РИА ФАН.

Акерман отметил, что единого соглашения в Киеве о параметрах "победы" нет: одни говорят о возвращении границ до 24 февраля, другие о репарациях, третьи о гарантиях безопасности со стороны НАТО, а четвертые о возвращении Крыма. Вместе сложить все компоненты не представляется возможным. И для Зеленского это приводит к новым проблемам: найти способ добиться желаемого и не поддаться военному искушению потакать слишком амбициозным целям, сообщает Общественная служба новостей.

Для России конфликт является спецоперацией, и это не просто риторика, указал журналист. Однако ситуация может измениться, если украинцы пойдут на Крым, который имеет важное значение не только для Кремля, но и россиян. Расширение военных действий может привести к тому, что Путин решится задействовать ядерное оружие, чтобы поспособствовать деэскалации, пусть и самое примитивное. Поэтому "победа" Украины может обернуться еще большей опасностью для страны, чем проигрыш. 

Источник: The Atlantic ✓ Надежный источник
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