Кого призовут даже после завершения мобилизации: ответили в военкомате

Кого призовут даже после завершения мобилизации: ответили в военкомате
Фото: Sergey Petrov/news.ru/www.globallookpress.com
Некоторые специалисты будут нужны в любом случае

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 17 октября, что мобилизационные мероприятия в регионе завершились, все выданные повестки на будущее были аннулированы. 

Градоначальник отметил, что все пункты для мобилизованных в столице закрываются, будет вестись подготовка уже призванных резервистов, сообщает "Радио 1". Тем не менее, в одном из столичных военкоматов указали, что некоторые специалисты могут подлежать призыву, несмотря на выполнение установленных в регионе показателей. 

Как заявили в военном комиссариате Замоскворецкого района ЦАО города Москвы изданию News.ru, призывать на воинскую службу продолжат офицерский корпус, медиков и редких специалистов. Какие именно попадают в перечень в военкомате не уточнили. 

По словам Владимира Путина, все мобилизационные мероприятия в России завершаться в течение двух недель. Об этом он сказал 14 октября во время саммита СНГ в Астане. Президент объявил частичную мобилизацию 21 сентября. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

Западу приготовиться: Россия намерена ответить за подрыв "Северных потоков"

Американцы заявили о плане Москвы с ядерным оружием

"Укронацисты разбиты": что происходит на Херсонском направлении

Накануне украинские боевики бросились в атаку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей