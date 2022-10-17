Некоторые специалисты будут нужны в любом случае

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 17 октября, что мобилизационные мероприятия в регионе завершились, все выданные повестки на будущее были аннулированы.

Градоначальник отметил, что все пункты для мобилизованных в столице закрываются, будет вестись подготовка уже призванных резервистов, сообщает "Радио 1". Тем не менее, в одном из столичных военкоматов указали, что некоторые специалисты могут подлежать призыву, несмотря на выполнение установленных в регионе показателей.

Как заявили в военном комиссариате Замоскворецкого района ЦАО города Москвы изданию News.ru, призывать на воинскую службу продолжат офицерский корпус, медиков и редких специалистов. Какие именно попадают в перечень в военкомате не уточнили.

По словам Владимира Путина, все мобилизационные мероприятия в России завершаться в течение двух недель. Об этом он сказал 14 октября во время саммита СНГ в Астане. Президент объявил частичную мобилизацию 21 сентября.