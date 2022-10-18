Возбуждено уголовное дело

Больше недели назад на территории Новосибирского высшего военного командного училища скончался мужчина, который был призван в рамках частичной мобилизации. Сперва на это пожаловались родственники погибшего, а позде информацию подтвердила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева. Это стало вторым фактом смерти призванного в регионе.

Следователи по Новосибирскому гарнизону заявили, что солдат был убит. Было возбуждено уголовное дело, однако следователи не стали уточнять, есть ли подозревамый или обвиняемый. Виновному может грозить до 15 лет лишения свободы.

Родственники погибшего заявляют, что трагедия случилась в начале октября. По их сведениям, призывник скончался от ножевого удара.

До этого в регионе в мобилизационном пункте скончался житель Братска. Как пишут местные СМИ, смерть наступила во сне.