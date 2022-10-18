Всего в Подмосковье работало 30 военкоматов

Глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что частичную мобилизацию в регионе смогли завершить раньше установленного срока. Об этом он сообщил после объявления Сергея Собянина.

Губернатор отметил, что всего в Подмосковье работало 30 военкоматов, сообщает телеканал "360". Он напомнил, что президент поставил задачу завершить все мобилизационные мероприятия в течение двух недель, до конца октября.

Сейчас главной задачей региональных властей, отметил Воробьев, будет поддержка семей военоослужащих, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".