Обе стороны считают битву за Херсон стратегически важной

На Украине готовятся к тому, что Херсон будет отвоеван ими в ближайшее время. Однако украинцам это принесет лишь дополнительную головную боль, считает советник президента Алексей Арестович. Такое заявление он сделал после интервью нового командующего объединенной группировкой войск СВО.

Напомним, Сергей Суровикин не исключил, что в регионе могут быть приняты "сложные решения", напоминает URA.RU. Он указал, что все будет зависеть от того, как сложится ситуация на поле боя в ближайшее время, отметив, что сейчас она непростая.

"В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих", – передает его слова RT.

Арестович полагает, что ВСУ смогут вернуть контроль над Херсоном. Однако, если российская сторона поймет, что проигрывает бой – она не станет жертвовать боевым составом, поскольку там сейчас находятся профессиональные бойцы. Их быстро перебросят на более приоритетные направления.

"Первое, где их стоит ожидать, на Киевском и Донецком направлениях. Это не добавит нам ни здоровья, ни отдыха", – заявил он.

По словам советника президента, до конца оценить вероятную стратегию России сейчас нельзя – все будет зависеть от битвы под Херсоном.