Всего может быть три объяснения внезапному визиту

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес приехал в Вашингтон ради встречи с американским коллегом Ллойдом Остином. Чиновники встретились, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Согласно официальной версии, общение касалось ситуации на поле боя из-за использования Россией беспилотников, по их версии, иранского происхождения. Однако политолог Сергей Марков полагает, что их беседа касалась совершенно иного вопроса.

В своем Telegram он написал, что, вероятно, Уоллес и Остин готовили новую провокацию против России. Он не исключает, что представители США и Великобритании могли договориться о ядерном ударе по Украине, чтобы в будущем обвинить в этом российских военных, передает "Свободная пресса". После они смогут дать РФ свой неядерный ответ.

"Перед этим будет массированное наступление армии Украины на Херсон и будет взована Каховская плотина. А якобы удар России тактическим ядерным оружием будет подан как месть Украине за наступление и за взрыв Каховской плотины", – считает эксперт.

По его словам, все это может проихойти в ближайшие две недели.

Однако британские издания утверждают, что третьей вероятной причиной визита британского министра обороны в Вашингтон является просьба главы Пентагона во время встречи в Брюсселе. Стороны крайне обеспокоены тем, что Россия в свете массового разрушения спутниковых коммуникаций может перехватить конфиденциальные переговоры на Украине, сообщает Общественная служба новостей.