В регионе продолжается отъезд мирных жителей

Близкие к Минобороны источники сообщают, что украинская сторона пошла в наступление на херсонском направлении. Всего в боях пока участвует примерно два батальона с танковой поддержкой, говорится в Telegram.

Бой начался в районе Пятихатки и Суханово. Российской стороне уже удалось избавить противника от части военной техникии.

"Подтверждено уничтожение как минимум трех танков противника между Пятихаткой и Суханово", – говорится в сообщении.

Также есть сведения об уничтожении двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Официальных подтверждений этому нет.

Российские каналы сообщают, что украинские военные ведут наступление в районе Новой Каховки. Они продвигаются в направлении Новая Каменка – Берислав. В боях с украинской стороны задействовано до тысячи человек, их поддерживает ствольная артиллерия и множество БПЛА.

В то же время в Херсоне продолжается отъезд мирного населения. Всех переместят в дома отдыха на побережье Черного и Азовского морей. Всего было вывезено порядка 40% всех жителей, сообщили местные власти, передает телеканал "360". Вместе с тем въезд гражданских лиц в регион был закрыт на семь дней.

Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо уверяет, что сдавать регион украинцам никто не собирается. Сейчас на Каховской ГЭС идет активный сброс воды, чтобы исключить вероятность подтопления в случае повреждения шлюзов.