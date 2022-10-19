В Пекине не спешать давать оценку российским действиям

Официальный Пекин придерживается сдержанной политики в отношении российской спецоперации на Украине, которая вызывает вопросы как в Вашингтоне, так и в Москве. Политический эксперт Яков Кедми полагает, что пока ожидать каких-то конкретных заявлений от китайских властей не стоит – все решит исход столкновения.

Он полагает, что Китай будет формулировать свое отношение исходя из того, как пройдут боевые действия. Если Россия сможет успешно провести СВО, то страны продолжат активное взаимодействие. Если нет, то Пекин откажется от Москвы. Это, по его словам, является негласным ультиматумом.

Кедми уверен, что от итогов СВО будет зависеть и будущее западных стран. Если Россия добьется успехов, то для коллективного Запада это станет настоящей катастрофой.

"В США и НАТО говорят: сейчас или мы, или они. Это абсолютная правда. Или Россия проиграет, в чем они уверены, и это будет их победа. Но если Россия не проиграет, это будет их полное, окончательное поражение",

– уверен политолог.

Сейчас Китай занимает важное значение во внешних экономических отношениях России. После ввезения западных санкций значительная часть российских ресурсов стала продаваться в азиатском направлении.