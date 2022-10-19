Правозащитники готовы к альтернативной службе

Союз адвокатов России обратился к зампреду правительства РФ Денису Мантурову с просьбой предоставить юристам бронь от частичной мобилизации. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, в союзе полагают, что правозащитники могут отправиться на альтернативную службу, и тем самым больше помочь стране. К примеру, укрепить законность в новых регионах.

Несмотря на завершение частичной мобилизации в Москве и Подмосковье, авторы инициативы не видят причин для ее отзыва, ведь в будущем этот вопрос может оказаться вновь актуальным, сообщает "Радио 1".