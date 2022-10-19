Адвокаты просят бронь от частичной мобилизации

Правозащитники готовы к альтернативной службе

Союз адвокатов России обратился к зампреду правительства РФ Денису Мантурову с просьбой предоставить юристам бронь от частичной мобилизации. Об этом сообщает "Коммерсантъ". 

По данным издания, в союзе полагают, что правозащитники могут отправиться на альтернативную службу, и тем самым больше помочь стране. К примеру, укрепить законность в новых регионах. 

Несмотря на завершение частичной мобилизации в Москве и Подмосковье, авторы инициативы не видят причин для ее отзыва, ведь в будущем этот вопрос может оказаться вновь актуальным, сообщает "Радио 1". 

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
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