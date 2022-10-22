Настоящая истерика: представитель России устроил жесткий спор с замгенсека ООН

Настоящая истерика: представитель России устроил жесткий спор с замгенсека ООН
Фото: Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Стороны не сходятся в точках зрения по обстрелам Украины

Во время одного из последних заседаний Совбеза ООН была затронута тема недавних обстрелов украинской инфраструктуры. В результате все обернулось громким спором между представителем от России Василием Небензя и заместителем генсека Розмари Энн Дикарло. 

Официальный представитель ООН заявила, что обстрелы важных инфраструктурных объектов на Украине приведут к опасным условиям жизни миллионов людей в зимний период. Она также напомнила, что атаки на объекты гражданской инфраструктуры запрещены, согласно нормам международного права. 

Небензя ответил, что ситуация с обстрелами гражданской инфраструктуры вызвала настоящую истерику на Западе – и сейчас он наблюдает ее во всей красе. По словам представители России в ООН, удары были направлены на военные объекты, а также инфраструктуру, чтобы подорвать "военные возможности и потенциал антинародного режима Зеленского". 

По его словам, западные государства не хотят видеть, что гражданские объекты пострадали только после того, когда отклонялись от заданной цели после подстрела.

Дикарло, в свою очередь, заявила, что нападения на военные объекты также наносят вред гражданскому населению.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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