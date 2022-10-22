Стороны не сходятся в точках зрения по обстрелам Украины

Во время одного из последних заседаний Совбеза ООН была затронута тема недавних обстрелов украинской инфраструктуры. В результате все обернулось громким спором между представителем от России Василием Небензя и заместителем генсека Розмари Энн Дикарло.

Официальный представитель ООН заявила, что обстрелы важных инфраструктурных объектов на Украине приведут к опасным условиям жизни миллионов людей в зимний период. Она также напомнила, что атаки на объекты гражданской инфраструктуры запрещены, согласно нормам международного права.

Небензя ответил, что ситуация с обстрелами гражданской инфраструктуры вызвала настоящую истерику на Западе – и сейчас он наблюдает ее во всей красе. По словам представители России в ООН, удары были направлены на военные объекты, а также инфраструктуру, чтобы подорвать "военные возможности и потенциал антинародного режима Зеленского".

По его словам, западные государства не хотят видеть, что гражданские объекты пострадали только после того, когда отклонялись от заданной цели после подстрела.

Дикарло, в свою очередь, заявила, что нападения на военные объекты также наносят вред гражданскому населению.