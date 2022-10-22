По его мнению, это не более чем пиар-ход

Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что переброска элитного десантной дивизии США в Румынию и заявление ее главнокомандующего о готовности пересечь украинскую границу не более, чем игра на публику. Он отметил, что в случае угрозы российская сторона может нанести по ним ракетный удар.

В беседе с "Пятым каналом" он отметил, что десантники пойдут на Украину только в том случае, если кто-то решится напасть на НАТО, но пока никто такого желания не изъявлял.

"И на Россию НАТО не собирается нападать. Потому что у России есть ракетно-ядерное оружие. А бравада американского генерала – это только бравада", – утверждает эксперт.

По его словам, американская армия регулярно прилетает в Румынию для участия в совместных учениях. И они имеют постоянную дислокацию в Польше, Германии, Италии, Нидерландах и других странах альянса.