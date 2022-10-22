В Киеве намернно преукрашивают последствия обстрелов

Украинская сторона утверждает, что после российских обстрелов критической инфраструктуры страны имеются серьезные разрушения. Не исключено, что жителям Киевской области придется на некоторое время остаться без отопления, воды и электричества, поскольку атаки оказались крайне эффективными. Однако аналитик Игорь Юшков полагает, что доверять заявлениям из Киева не стоит – не исключено, что это лишь часть новой информационной стратегии против России.

В беседе с "Лентой.ру" он выразил мнение, что масштабы разрушений могут быть сильно преувеличены. На это могло повлиять заявление Владимира Путина о имеющемся плане разрушений энергетической инфраструктуры страны. И если раньше украинцы приукрашивали свои успехи, то теперь они поступают иным образом.

"Складывается такое ощущение, что они стали преувеличивать, мол, вы все нам разбомбили, можете дальше не продолжать", – полагает эксперт.

Юшков считает, что российская сторона пытается установить, какие подстанции работают на нужды ВСУ и устраняет их. Также сейчас началась борьба с поставкой боеприпасов по железной дороге. Дополнительный фактор – проблемы с ресурсным снабжением жителей больших городов – это будет отвлекать украинскую власть от военного планирования.