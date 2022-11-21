Кремль прокомментировал видео с расстрелом российских военнопленных

Виновных найдут и накажут

РФ в самостоятельном порядке займется поиском расстрелявших российских военнопленных преступников – их найдут и накажут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В администрации президента уточнили, что расследованием государство займется без сторонней помощи – только если власти будут уверены в эффективности подобных мер, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Как указал Песков, РФ примет меры для поиска и наказания преступников, которые расстреляли военнопленных. К ответственности привлекут всех причастных.