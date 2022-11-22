Появились сообщения о сдаче Энергодара ВСУ

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Украинский блогер Анатолий Шарий в своих соцсетях заявил, что российская сторона уже приняла окончательное решение об уходе из Энергодара. Это он написал, ссылаясь на военкоров в зоне СВО и источники в ЧВК "Вагнер".
По его словам, после этого ВС РФ передадут полный контроль над Запорожской АЭС в руки МАГАТЭ, чьи специалисты позже отдадут ядерный объект Киеву. Такое решение в России, заявил он, якобы приняли из-за угрозы Крымскому полуострову со стороны ВСУ.
"Условия Зеленского Москва считает приемлемыми, а договоренности с ним легитимными", – заявил блогер.
Однако источники URA.RU, близкие к администрации Запорожской области, назвали все сообщения Шария о сдаче Энергодара фейком. Они утверждают, что российская сторона не собирается уходить ни с ЗАЭС, ни из города.
"Энергодар, как и Запорожскую АЭС, никто сдавать не собирается. Это бред",
– подытожили собеседники.
Бесчинства незалежных получили подтверждение