Военный сделал заявление о вторжении ВСУ в Белгородскую область

Военный сделал заявление о вторжении ВСУ в Белгородскую область
Фото: vk.com/ belinter / www.globallookpress.com
Украинцы готовятся захватить несколько населенных пунктов

Генерал-лейтенант в отставке Леонид Решетников в эфире передачи "60 минут" заявил, что ВСУ могут предпринять попытку вторгнуться в Белгородскую область. Его слова приводит Readovka.

Бывший военный пояснил, что в данный момент украинские военные испытывают явный душевный подъем из-за ухода российских солдат из Херсона. По его словам, сейчас в приоритете у Киева и Запада – это нанесение как можно более радикального удара по Москве в геополитическом и военном плане. 

"Реально готовится наступление, а может быть и не одно, может быть, два", – заявил эксперт.

Решетников утверждает, что не исключен захват Шебекино или Валуек, расположеных неподалеку от украинской границы. 

Источник: Readovka
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