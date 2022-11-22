Военный сделал заявление о вторжении ВСУ в Белгородскую область

Украинцы готовятся захватить несколько населенных пунктов

Генерал-лейтенант в отставке Леонид Решетников в эфире передачи "60 минут" заявил, что ВСУ могут предпринять попытку вторгнуться в Белгородскую область. Его слова приводит Readovka.

Бывший военный пояснил, что в данный момент украинские военные испытывают явный душевный подъем из-за ухода российских солдат из Херсона. По его словам, сейчас в приоритете у Киева и Запада – это нанесение как можно более радикального удара по Москве в геополитическом и военном плане.

"Реально готовится наступление, а может быть и не одно, может быть, два", – заявил эксперт.

Решетников утверждает, что не исключен захват Шебекино или Валуек, расположеных неподалеку от украинской границы.