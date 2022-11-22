Военный сделал заявление о вторжении ВСУ в Белгородскую область

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Генерал-лейтенант в отставке Леонид Решетников в эфире передачи "60 минут" заявил, что ВСУ могут предпринять попытку вторгнуться в Белгородскую область. Его слова приводит Readovka.
Бывший военный пояснил, что в данный момент украинские военные испытывают явный душевный подъем из-за ухода российских солдат из Херсона. По его словам, сейчас в приоритете у Киева и Запада – это нанесение как можно более радикального удара по Москве в геополитическом и военном плане.
"Реально готовится наступление, а может быть и не одно, может быть, два", – заявил эксперт.
Решетников утверждает, что не исключен захват Шебекино или Валуек, расположеных неподалеку от украинской границы.
Бесчинства незалежных получили подтверждение