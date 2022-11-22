После скандального обмена Медведчука сняли в российском ресторане

Политик нашелся в Крыму

Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук после резонансного обмена пленными пропал из медийного поля зрения. В конце сентября его вызволили из плена ВСУ, передав украинской стороне 215 пленных нацбатов. Российская, в свою очередь, получила 56 человек, среди которых был так называемый "кум Путина".

Произведенный обмен стал самым массовым с начала российской спецоперации на Украине – он подвергся серьезной критике со стороны общественности, поскольку количество переданных солдат было не равноценным. К тому же Москва согласилась отдать пленных, которых ранее обещали не обменивать.

После этого никаких сведений о Медведчуке в медийном пространстве не было. Лишь недавно украинские Telegram-каналы опубликовали видео, на котором предположительно политик ужинает в одном из ресторанов в Ялте. Когда именно была сделана запись не указывается, однако, судя по одежде, все снимали не так давно.

В Кремле после освобождения Медведчука из плена отмечали, что не знают, где находится политик, а также были ли у него контакты с Владимиром Путиным.