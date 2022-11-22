План Суровикина по Донбассу привел в восторг американских военных

Эксперты оценили продвижение ВС РФ в зоне СВО

После того, как командование объединенными войсками в российской спецоперации взял на себя генерал Сергей Суровикин, слаженность действий подразделений улучшилась. Об этом заявили военные аналитики американского "Института изучения войны", передает Pravda.ru.

По заявлению экспертов, ВС РФ удается успешно вести наступательную операцию в Донбассе. При этом попытки ВСУ противостоять российским военным или наносить контратаки терпят крах.

"Российские войска вернули себе полный контроль над Бахмутским и половиной Белогоровки", – утверждают специалисты.

В отчете ISW указывается, что результаты командования Суровикина уже проявили себя. К примеру, все подразделения – ВС РФ, мобилизованные, "Вагнер", "БАРС" и народной милиции ЛДНР действовали крайне эффективно при взятии Павловки.

Аналитики указали, что сейчас Бахмутская агломерация почти отбита, а вокруг Донецка удалось создать "зону безопасности" – поэтому они пришли к выводу, что план Суровикина начал работать.