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Несколько дней назад в районе балки Журавка российским войскам удалось уничтожить группу бойцов украинской армии. По данным Telegram-канала "Старше Эдды", все они передвигались на неком подобии квадроциклов с треугольными гусеницами.
Источники сообщают, что всего ВС РФ уничтожили порядка 12 таких солдат. После они решили обыскать тела, чтобы проверить документы, но встретились с ожесточенным сопротивлением со стороны ВСУ – украинцы начали яростные атаки, чтобы не допустить российских солдат к своим погибшим.
"До этого такой активности они не проявляли, спокойно оставляя своих усопших на корм воронам", – указывается в сообщении.
Затем украинская армия решила пойти в наступление, чтобы забрать тела погибших. Они потеряли еще несколько бойцов, но смогли вытащить павших.
"Кто это такие и почему хохол столь яростно сражался за них, до сих пор не понимаю", – пишет военкор.
Ранее в ЛНР сообщили, что украинские офицеры, отвечающие за наступление в районе Сватово и Кременной, стали чаще жаловаться на задачи военного руководства и их невыполнимость, передает РИА ФАН.
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