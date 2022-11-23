Подозрительные действия ВСУ на поле боя серьезно озадачили ВС РФ

Подозрительные действия ВСУ на поле боя серьезно озадачили ВС РФ
Фото: Laurel Chor/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
У украинцев появилось тайное подразделение солдат

Несколько дней назад в районе балки Журавка российским войскам удалось уничтожить группу бойцов украинской армии. По данным Telegram-канала "Старше Эдды", все они передвигались на неком подобии квадроциклов с треугольными гусеницами.

Источники сообщают, что всего ВС РФ уничтожили порядка 12 таких солдат. После они решили обыскать тела, чтобы проверить документы, но встретились с ожесточенным сопротивлением со стороны ВСУ – украинцы начали яростные атаки, чтобы не допустить российских солдат к своим погибшим. 

"До этого такой активности они не проявляли, спокойно оставляя своих усопших на корм воронам", – указывается в сообщении. 

Затем украинская армия решила пойти в наступление, чтобы забрать тела погибших. Они потеряли еще несколько бойцов, но смогли вытащить павших. 

"Кто это такие и почему хохол столь яростно сражался за них, до сих пор не понимаю", – пишет военкор.

Ранее в ЛНР сообщили, что украинские офицеры, отвечающие за наступление в районе Сватово и Кременной, стали чаще жаловаться на задачи военного руководства и их невыполнимость, передает РИА ФАН

Источник: Telegram • Требует проверки
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