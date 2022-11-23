Европа нанесла России новый удар

Сделано важное объявление о РФ

Европарламент большинством голосов принял резолюцию, согласно которой Россию признают "государством-спонсором терроризма". Об этом сообщает Reuters.

Европейские законодатели пришли к такому решению после многочисленных ударов по энергетической инфраструктуре Украины – по их словам, это является нарушением международного права. За выступили 494 депутата из 596, против выступили 58, еще 44 воздержались. Принятие резолюции они сопроводили бурными аплодисментами.

Тем не менее, как отмечают журналисты, мера является скорее символичной, поскольку резолюции ЕП носят лишь рекомендательный характер.

На решение уже отреагировал украинский президент Владимир Зеленский – он заявил, что приветствует его.

"Россия должна быть изолирована на всех уровнях и привлечена к ответственности, чтобы положить конец своей давней политике терроризма в Украине и во всем мире.", – написал лидер.

Первыми объявили Россию "страной-спонсором терроризма" в Латвии в начале августа. Позже ПА СЕ признала российские власти террористическим режимом. В середине октября РФ была объявлена террористической со стороны Эстонии, а позже к ней присоединились Польша и Чехия.

Поскольку в законодательной базе ЕС отсутствует термин "страна-спонсор терроризма", решение не влечет за собой никаких правовых последствий для России.